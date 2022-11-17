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Штайнер рассказал, как Шумахер отреагировал на решение «Хааса» отказаться от него

Штайнер рассказал, как Шумахер отреагировал на решение «Хааса» отказаться от него
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о реакции Мика Шумахера на новость о решении не продлевать с ним контракт.

«Да, я сам сообщил Мику о принятом решении, мы поговорили вчера.

Должен сказать, что он взрослый парень. Мы благодарны ему за то, что он для нас сделал. Он пришёл к нам в трудные времена. Здесь не всё было радужно. Но он воспринял новость очень зрело. Конечно, всегда есть место эмоциям, но он ценит, что мы дали ему шанс. Никогда не бывает приятно сообщать подобное. Но я хотел сам поговорить с ним об этом. И это произошло вчера», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport-Total.

Напомним, в 2023 году в составе команды Мика Шумахера заменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

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