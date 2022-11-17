Ральф Шумахер: не был бы на сто процентов уверен, что Перес будет в «Ред Булл» в 2023 году
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Серхио Перес может лишиться своего места в «Ред Булл» в это межсезонье.
«Думаю, что в Бразилии очень многое сломалось. Я не был бы на сто процентов уверен, что Серхио Перес останется напарником Макса по команде в следующем году. Я думаю, что у Даниэля Риккардо есть хорошие шансы. За кулисами всё было очень агрессивно, так что, думаю, Макс бы хотел сменить обстановку. Могу представить, что у Макса есть возможность решать, кто будет его напарником. И Риккардо был бы для него лучшим вариантом», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany.
Напомним, ранее в прессе появились слухи, что Даниэль Риккардо станет резервистом «Ред Булл» в следующем сезоне.
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