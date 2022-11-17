Де ла Роса: никто не захочет работать на Макса, если он будет отплачивать такой монетой

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса высказался о инциденте, произошедшем в «Ред Булл» на последних кругах Гран-при Бразилии.



«Считаю, что задача команды в том, чтобы объяснить Максу, почему так поступать неправильно. Важно, чтобы он это понял, если ему всё ещё нужен такой лояльный напарник, как Серхио Перес. Никто не захочет работать на Ферстаппена, если он будет отплачивать такой монетой», — приводит слова Педро де ла Росы PlanetF1.



Напомним, Максу Ферстаппену поступил приказ команды пропустить вперёд Серхио Переса, однако голландце отказался это делать, заявив команде, что он им ранее уже объяснял, почему его не стоит просить о подобном. В ответ Перес заявил, что эта ситуация «показывает, каков Макс на самом деле».