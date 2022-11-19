Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Перес — 2-й, Леклер — 3-й

На автодроме «Яс Марина» завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:23.824 2. Серхио Перес «Ред Булл» +0.228 3. Шарль Леклер «Феррари» +0.268 4. Карлос Сайнс «Феррари» +0.418 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.684 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.687 7. Ландо Норрис «Макларен» +0.945 8. Эстебан Окон «Альпин» +1.006 9. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.137 10. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.221

Не прошли в третий сегмент

Место Пилот Команда Время 11. Фернандо Алонсо «Альпин» 1:25.096 12. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:25.219 13. Мик Шумахер «Хаас» 1:25.225 14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:25.359 15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:25.408

Не прошли во второй сегмент