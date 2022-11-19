Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Перес — 2-й, Леклер — 3-й
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На автодроме «Яс Марина» завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:23.824
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.228
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.268
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.418
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.684
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.687
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.945
|8.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.006
|9.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.137
|10.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.221
Не прошли в третий сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|1:25.096
|12.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:25.219
|13.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:25.225
|14.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:25.359
|15.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:25.408
Не прошли во второй сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:25.834
|17.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1:25.859
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:25.892
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:26.028
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:26.054
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