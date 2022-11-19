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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Перес — 2-й, Леклер — 3-й

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Перес — 2-й, Леклер — 3-й
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На автодроме «Яс Марина» завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:23.824
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0.228
3.Шарль Леклер«Феррари»+0.268
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0.418
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.684
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0.687
7.Ландо Норрис«Макларен»+0.945
8.Эстебан Окон«Альпин»+1.006
9.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.137
10.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.221

Не прошли в третий сегмент

МестоПилотКомандаВремя
11.Фернандо Алонсо«Альпин»1:25.096
12.Юки Цунода«Альфа Таури»1:25.219
13.Мик Шумахер«Хаас»1:25.225
14.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:25.359
15.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:25.408

Не прошли во второй сегмент

МестоПилотКомандаВремя
16.Кевин Магнуссен«Хаас»1:25.834
17.Пьер Гасли«Альфа Таури»1:25.859
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:25.892
19.Александер Албон«Уильямс»1:26.028
20.Николас Латифи«Уильямс»1:26.054
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