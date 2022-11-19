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В «Ред Булл» планировали дважды дать слипстрим Пересу от машины Ферстаппена

В «Ред Булл» планировали дважды дать слипстрим Пересу от машины Ферстаппена
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что изначально команда планировала дать Серхио Пересу слипстрим от машины голландца в обеих попытках в финале квалификации Гран-при Абу-Даби.

«В преддверии уикенда мы дали Чеко возможность выбирать, чего он хочет — ехать первым или вторым на свои попытки. Он решил остаться позади, и в этом был наш план в квалификации. Я планировал быть впереди во время первой попытки, но всё пошло не по плану. К счастью, во второй попытке мы смогли сделать всё так, как и планировали», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

Напомним, несмотря на слипстрим, по итогам квалификации Серхио Перес стал только вторым, уступив 228 тысячных секунды Ферстаппену, завоевавшему поул.

«Ред Булл» завоевал первый ряд стартового поля двумя машинами впервые с Гран-при Мексики 2018 года.

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