Стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1 на данный момент претерпела всего одно изменение по сравнению с результатами субботней квалификации. Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо опустится с 10-го места на 13-е в связи со штрафом за столкновение с Кевином Магнуссеном на Гран-при Бразилии. Таким образом, по одной позиции отыграют Фернандо Алонсо, Юки Цунода и Мик Шумахер.



Гонка на трассе «Яс Марина» стартует в воскресенье, 20 ноября, в 16:00 мск.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Предварительная стартовая решётка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Фернандо Алонсо («Альпин»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Мик Шумахер («Хаас»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») -

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

19. Александер Албон («Уильямс»)

20. Николас Латифи («Уильямс»).