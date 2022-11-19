«Ред Булл» и «Феррари» подарили Феттелю части болидов

Сразу две команды Формулы-1 сделали подарки Себастьяну Феттелю в честь завершения карьеры.
Команда «Феррари», за которую Феттель выступал с 2015 по 2020 год, подарила немецкому гонщику кожух двигателя от машины итальянской команды с номером «5», под которым выступает Себастьян.
Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
Не обошли стороной Феттеля и в «Ред Булл» — австрийская команда преподнесла Себастьяну торцевую пластину заднего крыла.
Фото: twitter.com/redbullracing
Сделала Феттелю подарок и Формула-1, устроив пробежку в его честь.
Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель, сейчас выступающий за «Астон Мартин», объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. Его место в команде займёт другой ветеран Формулы-1, Фернандо Алонсо.
Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.
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