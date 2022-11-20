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«Ты можешь гордиться этим сезоном». В «Ред Булл» похвалили Переса

«Ты можешь гордиться этим сезоном». В «Ред Булл» похвалили Переса
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» похвалила пилота своей команды мексиканца Серхио Переса за сезон-2023.

«Две победы, 11 подиумов и первая в карьере поул-позиция. Ты можешь гордиться этим сезоном», — гласит заявление команды в социальных сетях.

Серхио Перес занял третье место в зачёте пилотов. Он до последней гонки претендовал на вице-чемпионство, которое в итоге досталось Шарлю Леклеру из «Феррари».

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен — 454 очка
2. Шарль Леклер — 308 очков
3. Серхио Перес — 305 очков
4. Джордж Расселл — 275 очков
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков
7. Ландо Норрис — 122 очка
8. Эстебан Окон — 92 очка
9. Фернандо Алонсо — 81 очко
10. Валттери Боттас — 49 очков.

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