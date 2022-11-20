«Ты можешь гордиться этим сезоном». В «Ред Булл» похвалили Переса

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» похвалила пилота своей команды мексиканца Серхио Переса за сезон-2023.

«Две победы, 11 подиумов и первая в карьере поул-позиция. Ты можешь гордиться этим сезоном», — гласит заявление команды в социальных сетях.

Серхио Перес занял третье место в зачёте пилотов. Он до последней гонки претендовал на вице-чемпионство, которое в итоге досталось Шарлю Леклеру из «Феррари».

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка

2. Шарль Леклер — 308 очков

3. Серхио Перес — 305 очков

4. Джордж Расселл — 275 очков

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков

7. Ландо Норрис — 122 очка

8. Эстебан Окон — 92 очка

9. Фернандо Алонсо — 81 очко

10. Валттери Боттас — 49 очков.