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«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури». Видео

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури». Видео
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в социальных сетях новое видео, в котором показала, как персонал связал голландского пилота Ника де Вриса и доставил его в «Альфа Таури».

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

Напомним, де Врис официально станет гонщиком «Альфа Таури» в сезоне-2023. Он заменит в составе команды француза Пьера Гасли, переходящего в «Альпин».

Де Врис дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года в составе команды «Уильямс», заменив на одну гонку Александера Албона. В дебютном Гран-при де Врис финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.

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