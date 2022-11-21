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Вольф: Штайнер с гор, а в горах воздух более разрежённый, из-за чего думать труднее

Вольф: Штайнер с гор, а в горах воздух более разрежённый, из-за чего думать труднее
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказался о стиле управления главы «Хааса» Гюнтера Штайнера. Немецкие журналисты часто критиковали Штайнера за его острые высказывания в адрес Мика Шумахера. Считается, что немец может стать новым резервным гонщиком «Мерседеса».

«Гюнтер есть Гюнтер. Он всегда так говорит и управляет. Он с гор, а в горах воздух более разрежённый, из-за чего думать труднее», — заявил Вольф в интервью Sky Sport.

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Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.
6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.
7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:29.371.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
13. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл.
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.
20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.

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