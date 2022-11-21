Хюлькенберг рассказал, как относится к Магнуссену. В 2017-м у них был конфликт

Новый боевой пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал о своих отношениях с Кевином Магнуссеном.
Напомним, в 2017-м году Хюлькенберг сказал Магнуссену во время Гран-при Венгрии, что он «самый неспортивный гонщик» на решётке, что вызвало грубый ответ со стороны Магнуссена.
«Я ожидаю, что у нас будут хорошие отношения. Думаю, мы разобрались с этим инцидентом и в начале этого года фактически растопили лёд. Я поздоровался с ним точно такими же словами, как и в 2017 году, и он посчитал это довольно забавным и смешным.
Я абсолютно не беспокоюсь о том, что буду работать и гоняться рядом с ним. Думаю, мы оба взрослые люди, мы уважаем друг друга и будем выступать за команду, так что никаких проблем не будет», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.
«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.
Шумахер, в свою очередь, как минимум на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».
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