Оруджев объяснил, почему «Феррари» надо задуматься о замене Бинотто

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев объяснил, почему команде «Феррари» стоит задуматься о смене своего руководителя, итальянца Маттиа Бинотто.



«Я где-то видел картинку с цитатой Бинотто: «Нет причины, почему мы не выиграем оставшиеся 10 гонок». Из них они не выиграли ни одну. Если настолько не осознавать, где находится твоя команда, то логично было бы подумать о замене», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».



Ранее в итальянской прессе появилась информация о скором увольнении Бинотто. По слухам, его место может занять нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.



По итогам сезона-2022 Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира, а команда «Феррари» заняла второе место в зачёте Кубка конструкторов.