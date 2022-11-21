Оруджев объяснил, почему «Феррари» надо задуматься о замене Бинотто

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев объяснил, почему команде «Феррари» стоит задуматься о смене своего руководителя, итальянца Маттиа Бинотто.
«Я где-то видел картинку с цитатой Бинотто: «Нет причины, почему мы не выиграем оставшиеся 10 гонок». Из них они не выиграли ни одну. Если настолько не осознавать, где находится твоя команда, то логично было бы подумать о замене», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Ранее в итальянской прессе появилась информация о скором увольнении Бинотто. По слухам, его место может занять нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.
По итогам сезона-2022 Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира, а команда «Феррари» заняла второе место в зачёте Кубка конструкторов.
- 22 ноября 2022
-
01:03
-
00:55
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:53
-
22:47
-
22:43
-
21:55
-
21:00
-
20:40
-
20:10
-
19:47
-
19:45
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
17:57
-
17:12
-
16:50
-
16:41
-
16:16
-
16:12
-
15:57
-
15:55
-
15:00
-
14:15
-
13:42
-
13:32
-
13:28
-
13:04
-
12:58
-
12:52
-
12:32
-
12:20
-
12:05
-
11:33