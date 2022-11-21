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Оруджев объяснил, почему «Феррари» надо задуматься о замене Бинотто

Оруджев объяснил, почему «Феррари» надо задуматься о замене Бинотто
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев объяснил, почему команде «Феррари» стоит задуматься о смене своего руководителя, итальянца Маттиа Бинотто.

«Я где-то видел картинку с цитатой Бинотто: «Нет причины, почему мы не выиграем оставшиеся 10 гонок». Из них они не выиграли ни одну. Если настолько не осознавать, где находится твоя команда, то логично было бы подумать о замене», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее в итальянской прессе появилась информация о скором увольнении Бинотто. По слухам, его место может занять нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.

По итогам сезона-2022 Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира, а команда «Феррари» заняла второе место в зачёте Кубка конструкторов.

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