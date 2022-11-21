Пиастри прошёл процедуру подгонки сиденья в «Макларене». Фото

Австралийский новичок «Макларена» Оскар Пиастри прошёл процедуру подгонки сиденья в Абу-Даби. Фотографии с этого мероприятия были опубликованы в социальных сетях британской команды.
Пиастри 22 ноября примет участие в тестах новичков Формулы-1, что станет для него полноценным дебютом в составе команды.
Фото: twitter.com/McLarenF1
Фото: twitter.com/McLarenF1
Напомним, Пиастри оказался в центре громкого скандала. После того, как в «Альпин» сообщили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать и желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия. Между командами возник спор. Позже в Международной автомобильной федерации решили позволить Оскару выступать за «Макларен».
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