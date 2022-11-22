F1-Insider: Ферстаппен настаивает на увольнении Переса

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен настаивает на замене напарника по команде, мексиканца Серхио Переса. Об этом информирует F1-Insider
«F1-Insider в любом случае известно, что Макс Ферстаппен далеко не счастлив со своим нынешним товарищем по команде. Он желает возвращения Даниэля Риккардо. Австралиец присоединится к «Ред Булл» в качестве тест-пилота после ухода из «Макларена» в 2023 году и уже отлично поладил с Ферстаппеном в Абу-Даби. Кроме того, он уже выступал вместе с голландцем с 2016 по 2018 год – и делал это на равных», — говорится в сообщении издания.
Напомним, после Гран-при Бразилии сообщалось о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между Максом и Серхио. Тогда во время гонки Ферстаппен отказался уступать позицию Пересу, несмотря на указание команды. Позже появилась информация, что Макс отомстил мексиканцу за инцидент в Монако, где в квалификации Серхио якобы специально направил машину в стену и сорвал напарнику быстрый круг.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:
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