Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от дебюта в составе «Хааса»

Новый боевой пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от проведённых постсезонных тестов в составе новой команды.
«Это был хороший рабочий день, мы хорошо проехали, собрали много впечатлений и данных, что и было нашей целью. Успешно выполнили всю программу. Есть много вещей, которые нужно переварить и проанализировать сейчас и в течение следующих нескольких недель. Сегодня изучали шины 2023 года, их характеристики. Тестовые дни дают больше времени попробовать что-то новое, так что я доволен.
Ближе к концу дня я физически «деградировал», но, честно говоря, я справился лучше, чем ожидал. Теперь у меня есть три месяца усердной подготовки, у меня есть план и я знаю, что должен делать», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».
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