Хорнер — о Риккардо: весь завод «Ред Булл» с нетерпением ждёт его возвращения
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу контракта с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо на сезон-2023.
«Я рад вернуть Даниэля в семью «Ред Булл». Он обладает огромным талантом и таким замечательным характером. Знаю, что весь завод с нетерпением ждёт его возвращения. В роли тестового и третьего пилота Даниэль даст нам возможность разнообразить нашу работу, помогая в разработке болида, помогая команде своим опытом и знаниями о том, что нужно для успеха в Формуле-1. Мы очень рады снова работать с Даниэлем и с нетерпением ждём всего того, что он принесёт команде в 2023 году», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.
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