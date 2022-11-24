В ФИА раскрыли детали планов по использованию колёсных арок при дождевых гонках Ф-1

Формула-1 и ФИА намерены всерьёз заняться внедрением колёсных арок для использования их во время дождевых гонок.



Сообщается, что Формула-1 хотела бы избежать повторения ситуации в Бельгии в 2021 году, когда из-за сильного дождя гонка не состоялась и результаты были определены после проведения одного круга под машиной безопасности.



Глава технического отдела ФИА Николас Томбасис уверен, что уже в 2024 году арки будут готовы.



«Постараемся подготовить эти обновления уже во второй половине сезона, где потенциально больше дождевых гонок. Но насчёт 2024 года я полностью уверен», — цитирует Томбасиса The Race.



При этом арки будут использоваться только при сильном дожде. Сейчас в Формуле-1 проводят анализ, моделируют ситуации, чтобы понять, как разные концепции арок будут влиять на уменьшение брызг. Ожидается, что таким образом удастся добиться повышения видимости на 50%.



Также стоит отметить, что арки нельзя быстро снимать во время пит-стопа. Их будут ставить перед гонкой либо под красными флагами. И они останутся до конца гонки, даже если дождь по ходу заезда прекратится. Замене шин арки мешать не будут.

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