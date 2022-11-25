Джидду затопило перед финальным этапом WTCR. Фото

В Джидде (Саудовская Аравия), где состоится финальный этап чемпионата мира по кузовным автомобильным гонкам WTCR, выпало рекордное количество осадков. Как информирует Middle East Eye, сильные ливни стали причиной значительных разрушений инфраструктуры и гибели на данный момент двух человек.

Фото: https://twitter.com/MattNealRacing

Фото: https://www.youtube.com/@DisasterCompilations

По данным Национального центра метеорологии Саудовской Аравии, количество осадков в южном районе Джидды с 8:00 до 14:00 в четверг, 24 ноября, составившее 179 миллиметров, было самым высоким из когда-либо зарегистрированных.



Финальный этап чемпионата проходит в Джидде с 25 по 27 ноября. Ранее сообщалось, что чемпионат мира по кузовным автомобильным гонкам WTCR 2022 года станет последним в нынешнем виде.