Даниэль Риккардо объяснил решение стать третьим пилотом «Ред Булл»
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Австралийский пилот Даниэль Риккардо рассказал, почему принял решение подписать контракт с «Ред Булл» в качестве третьего пилота.
«Чтобы всё было предельно ясно, подчеркну, что меня не будет на стартовой решётке в следующем году. Но это, безусловно, способ по-прежнему оставаться вовлечённым в гонки. Кроме того, это даст мне время. По ходу второй половины сезона мне нужно было ненадолго отойти, перестроиться, перезагрузиться и вернуть любовь к процессу», — приводит слова Риккардо Speedcafe.
Напомним, в завершившемся недавно сезоне Формулы-1 Риккардо представлял «Макларен». В общем зачёте пилотов он занял 11-е место, набрав 37 очков.
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