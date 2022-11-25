Зак Браун: я совершенно не удивлён прогрессом Ландо Норриса

Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что не удивлён прогрессом Ландо Норриса.



«Я совершенно не удивлён прогрессом Ландо Норриса. Думаю, когда это происходит, это обычно становится сюрпризом, но, учитывая то, как поступательно двигался Ландо, я был уверен, что его следующий шаг будет великим. Но мы видели и раньше гонщиков, которые были великолепны на своём пути, но достигая вершины были сомнения, дело было в них или просто в везении.



Ян Магнуссен был невероятно хорош во всём, но это не сработало в Формуле-1. Йос Ферстаппен был невероятно хорош во всём, но это совершенно не сработало в Формуле-1. У Норриса сработало, и, думаю, больше всего я рад видеть не его чистый темп, а то, как мало он допускает ошибок. Если посмотреть на Ландо в 2019 год, то у него был темп, но не хватало твёрдости. Сейчас он достаточно жёсткий на трассе в борьбе», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

Новость по теме Ландо Норрис: одного подиума недостаточно