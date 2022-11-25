Ландо Норрис: одного подиума недостаточно

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что считает один завоёванный за сезон подиум недостаточным для себя. В минувшем сезоне Формулы-1 Ландо лишь раз попадал в топ-3: на Гран-при Эмилии-Романьи он был третьим. Его напарник Даниэль Риккардо в тройку лучших не попадал ни разу.
«Подиум всегда что-то значит — и для меня, и для команды — но одного недостаточно. Когда их количество равно единице, то может возникнуть мысль о банальном везении. Всё-таки хочется чувствовать, что заслуживаешь того, чтобы быть там каждый раз. А мы точно заслуживаем. Но всё-таки мы были недостаточно быстры.
У нас был очень тяжёлый сезон, в котором случались и подъёмы, и спады. И нам всё ещё нужно многое понять, многому научиться. В следующем году мы должны сделать шаг вперёд», — приводит слова Норриса RaceFans.
Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»:
- 25 ноября 2022
-
20:40
-
19:57
-
19:51
-
19:01
-
18:29
-
17:45
-
17:37
-
16:56
-
16:19
-
15:43
-
14:50
-
14:34
-
13:28
-
13:21
-
12:43
-
12:14
-
11:55
-
11:34
-
11:04
-
11:04
-
09:55
-
00:59
- 24 ноября 2022
-
23:56
-
23:51
-
22:54
-
22:50
-
21:59
-
21:55
-
20:52
-
20:48
-
19:55
-
19:44
-
18:46
-
18:07
-
17:55