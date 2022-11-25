Ландо Норрис: одного подиума недостаточно

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что считает один завоёванный за сезон подиум недостаточным для себя. В минувшем сезоне Формулы-1 Ландо лишь раз попадал в топ-3: на Гран-при Эмилии-Романьи он был третьим. Его напарник Даниэль Риккардо в тройку лучших не попадал ни разу.



«Подиум всегда что-то значит — и для меня, и для команды — но одного недостаточно. Когда их количество равно единице, то может возникнуть мысль о банальном везении. Всё-таки хочется чувствовать, что заслуживаешь того, чтобы быть там каждый раз. А мы точно заслуживаем. Но всё-таки мы были недостаточно быстры.



У нас был очень тяжёлый сезон, в котором случались и подъёмы, и спады. И нам всё ещё нужно многое понять, многому научиться. В следующем году мы должны сделать шаг вперёд», — приводит слова Норриса RaceFans.

Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»: