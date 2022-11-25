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Команда де Роя объявила состав гонщиков на «Дакар»-2022

Команда де Роя объявила состав гонщиков на «Дакар»-2022
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В составе команды будут выступать сразу четыре гонщика — Янус ван Кастерен, Вик Верстейнен, Мартин ван ден Бринк и Митчел ван ден Бринк. Ван Кастерен и Верстейнен вместе со своими экипажами будут выступать в команде под названием Boss Machinery Team De Rooy — в честь нового титульного спонсора команды.

Что касается Мартина и Митчела ван ден Бринк, то они будут выступать под цветами другого титульного спонсора — Eurol, а команда будет носить название Eurol Team De Rooy.

Все вспомогательные грузовики команды Жерара де Роя будут окрашены в традиционный оранжевый цвет, а гоночные грузовики в дополнение к оранжевому будут носить цвета титульных спонсоров.

Ралли-рейд «Дакар»-2022 состоится с 1 по 14 января 2022 года.

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