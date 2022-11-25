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Бинотто рассказал, над чем «Феррари» нужно поработать в межсезонье

Бинотто рассказал, над чем «Феррари» нужно поработать в межсезонье
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, над чем итальянской команде нужно поработать в межсезонье.

«Прежде всего нужно повысить надёжность. Я бы назвал это главным приоритетом. Потому что для того, чтобы побеждать, необходимо быть надёжным. Второе — скорость машины. Конечно, стратегия тоже является нашей проблемой, но самое главное — иметь быструю и надёжную машину», — приводит слова Бинотто Motorsport-Total.

Оба пилота «Феррари» использовали в общей сложности шесть силовых установок по ходу сезона 2022 года — это в два раза больше, чем разрешено регламентом. Предполагается, что неудачи, постигшие Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, заставили «Феррари» снизить мощность двигателей, чтобы повысить их надёжность.

Ранее сообщалось, что Бинотто покинет команду по окончании сезона-2022, а его место займёт Фредерик Вассёр, который сейчас занимает должность руководителя в «Альфа Ромео».

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