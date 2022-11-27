Гасли: у «Альпин» есть потенциал добиться фантастических результатов

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о перспективах своей новой команды в следующем сезоне. По мнению гонщика, коллектив может добиться «фантастических» результатов в 2023 году.
«Я уверен в том, что у нас есть потенциал для достижения фантастических результатов. Эта команда станет для меня новым импульсом и возможностью совместными усилиями добиться успеха. «Альпин» провела лучший сезон с момента своего возвращения в Формулу-1. Они находятся на правильном пути и прогрессируют с каждым сезоном. Увиденное на тестах позволяет мне думать, что мы сможем добиться впечатляющих результатов», — приводит слова Гасли Racingnews365.
Напомним, Пьер Гасли перешёл в «Альпин» из «Альфа Таури» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.
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