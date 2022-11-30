«Будто в узкой ванной с мотором позади». Шварцман — об ощущениях от пилотирования авто Ф-1

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от ощущений пилотирования автомобиля Формулы-1.
«На самом деле описать ощущения будет непросто. Представьте, что сидите в узкой ванной с мотором позади. И вот вы сидите и держите руль. Первое ощущение, что тебя буквально сдавливает. Всё буквально проносится перед тобой. В начале просто удивляешься невероятной скорости этой машины.
Кроме того, необходимо обладать отменными физическими кондициями, потому что испытываешь большие перегрузки на каждом круге. Примерно в 3-4 g. Так что это тоже определённый вызов для тела, которое как бы спрашивает: «Что вообще происходит? Куда мы летим?» Если не ошибаюсь, пилот самолёта испытывает перегрузки в 6-7 g. В нашем случае не как в самолёте, но тоже много. Но на самом деле это здорово. А ещё классно, что вокруг много выдающихся пилотов Формулы-1. Когда я впервые выехал на трассу, было круто», — сказал Шварцман в эфире Twitch-канала FerrariEsports.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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