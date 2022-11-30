Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер: Маттиа Бинотто ведёт переговоры с «Ауди»

Инсайдер: Маттиа Бинотто ведёт переговоры с «Ауди»
Комментарии

Итальянский инженер Маттиа Бинотто, в конце ноября объявивший об уходе с поста руководителя «Феррари», уже ведёт переговоры с «Ауди», готовящейся вступить в Формулу-1 в 2026 году, сообщил журналист Лео Туррини.

«У «Феррари» сейчас нет лидера, а новый руководитель появится в январе. Бинотто же скоро заступит на службу соревнованиям. Я знаю, что он ведёт переговоры с «Ауди», которая войдёт в Формулу-1 в 2026 году.

Мы пока не знаем, кто займёт его место в Маранелло. Сейчас говорят о [Фредерике] Вассёре. Он француз, как и легендарный Жан Тодт, но из общего у них только паспорт», – приводит слова обозревателя издание Calciomercato.com.

Ранее стала известна возможная дата, когда Вассёр заступит на должность главы «Феррари».

Новость по теме
Названа дата, когда Фредерик Вассёр может занять пост руководителя «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022