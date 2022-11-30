Инсайдер: Маттиа Бинотто ведёт переговоры с «Ауди»

Итальянский инженер Маттиа Бинотто, в конце ноября объявивший об уходе с поста руководителя «Феррари», уже ведёт переговоры с «Ауди», готовящейся вступить в Формулу-1 в 2026 году, сообщил журналист Лео Туррини.

«У «Феррари» сейчас нет лидера, а новый руководитель появится в январе. Бинотто же скоро заступит на службу соревнованиям. Я знаю, что он ведёт переговоры с «Ауди», которая войдёт в Формулу-1 в 2026 году.

Мы пока не знаем, кто займёт его место в Маранелло. Сейчас говорят о [Фредерике] Вассёре. Он француз, как и легендарный Жан Тодт, но из общего у них только паспорт», – приводит слова обозревателя издание Calciomercato.com.

Ранее стала известна возможная дата, когда Вассёр заступит на должность главы «Феррари».