Леклер: не буду критиковать «Феррари» публично, но внутри могу всё высказать

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что не собирается публично критиковать собственную команду, но при этом отметил, что может указать на просчёты на командных собраниях.



«Мы самокритичны — и я, и команда. Внутри коллектива я настроен достаточно критично. Да, публично критиковать не буду, но на внутренних совещаниях могу всё высказать, стараюсь подтолкнуть команду вперёд. Такая у меня работа. Я стараюсь исправлять свои ошибки, но и ошибки команды тоже нужно обсуждать. У меня должна быть возможность говорить то, что я думаю.



Нас не должно волновать то, что думают на стороне. Надо думать о том, где нужно прибавить. Мы должны улучшить эффективность и подход к гонкам. Пресса чересчур сгущает краски? Мне это неинтересно», — заявил Леклер в интервью Auto Motor und Sport.