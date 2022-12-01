Леклер: не буду критиковать «Феррари» публично, но внутри могу всё высказать

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что не собирается публично критиковать собственную команду, но при этом отметил, что может указать на просчёты на командных собраниях.
«Мы самокритичны — и я, и команда. Внутри коллектива я настроен достаточно критично. Да, публично критиковать не буду, но на внутренних совещаниях могу всё высказать, стараюсь подтолкнуть команду вперёд. Такая у меня работа. Я стараюсь исправлять свои ошибки, но и ошибки команды тоже нужно обсуждать. У меня должна быть возможность говорить то, что я думаю.
Нас не должно волновать то, что думают на стороне. Надо думать о том, где нужно прибавить. Мы должны улучшить эффективность и подход к гонкам. Пресса чересчур сгущает краски? Мне это неинтересно», — заявил Леклер в интервью Auto Motor und Sport.
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