Хельмут Марко: миссия «Ред Булл» далека от завершения, хотим выигрывать ещё больше

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заверил, что смерть совладельца и сооснователя компании Дитриха Матешица не повлияет на перспективы команды в ближайшие годы.



«Успех говорит сам за себя. Не нужно беспокоиться, что в ближайшие годы «Ред Булл» может покинуть Формулу-1. На данный момент наша миссия по-прежнему далека от завершения и мы собираемся выигрывать ещё больше гонок и титулов. У нас в компании достаточно много умных людей, которые смогут принимать какие-то решения самостоятельно, так что в ближайшие недели узнаем, какую роль будет играть Оливер Минцлафф», — приводит слова Марко GrandPX.



Ожидается, что генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям Оливер Минцлафф будет курировать гоночную команду с нового сезона.

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