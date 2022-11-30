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Хельмут Марко высказался о преемнике Бинотто в «Феррари»

Хельмут Марко высказался о преемнике Бинотто в «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о кандидатах, которые могут занять пост руководителя «Феррари» после ухода Маттиа Бинотто. Эту должность Маттиа покинет 31 декабря.

«Я вполне могу представить, что «Феррари» отдаст эту должность одному из своих сотрудников. Точно так же ранее поступали в «БМВ», когда повысили Марио Тейссена до руководителя команды. Это было в тот момент, когда они поглотили «Заубер» в 2006 году», — приводит слова Марко Sport1.de.

Ранее ряд изданий сообщали, что наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя «Феррари» является Фредерик Вассёр, который в настоящий момент занимает аналогичную должности в «Альфа Ромео».

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