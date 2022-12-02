Тото Вольф: тяжёлый сезон для «Мерседеса» был необходим команде

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф признался, что тяжёлый сезон в этом году был необходим команде, чтобы придать коллективу новый импульс для будущих выступлений.

«Мы анализируем причины, по которым команды, доминировавшие в прошлом, внезапно теряли эффективность. Это достаточно хорошо прослеживается на фоне таких факторов, как изменение регламента, уход людей из команды, принципиальные изменения шин.



Для нас изменились правила, мы ошиблись, но всё остальное осталось на месте. Я на 100% уверен, что этот трудный год был необходим нам для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в коллектив», – приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, в активе «Мерседеса» в этом сезоне была одна победа в Гран-при — у Джорджа Расселла. В Кубке конструкторов немецкая команда заняла третье место.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и доставил в «Альфа Таури».