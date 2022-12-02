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Даниэль Риккардо дал совет новичку «Макларена» Оскару Пиастри

Даниэль Риккардо дал совет новичку «Макларена» Оскару Пиастри
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Бывший пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо дал совет новичку британской команды Оскару Пиастри, который заменил австралийского гонщика.

«Просто садись за руль и езжай. Я понимаю, что это звучит как очень ленивый совет, но это имеет место быть. Садись за руль и езжай. Учись, впитывай в себя знания и применяй это на трассе. Не ставь себе слишком высокую планку. Если в итоге ты выступишь лучше, чем ожидал, это будет здорово. Просто двигайся от гонки к гонке.

Нужно учиться и чувствовать, что добиваешься прогресса с каждой следующей гонкой. Это всё, что ты можешь от себя требовать», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Риккардо следующий сезон начнёт в качестве резервного пилота «Ред Булл».

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