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Гран-при Китая Формулы-1 официально отменён

Гран-при Китая Формулы-1 официально отменён
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Гран-при Китая Формулы-1 в следующем сезоне чемпионата не состоится. Об этом официально информирует пресс-служба Формулы-1.

Сообщается, что такое решение связано с непростой ситуацией в Поднебесной с коронавирусом и с сопутствующими этому сложностями. Напомним, согласно действующим китайским правовым нормативам любой человек, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным. Такое положение дел создавало бы проблемы для гонщиков и персонала команд.

В пресс-службе Формулы-1 также сообщили, что в настоящий момент рассматриваются варианты замены китайского этапа. Ранее говорилось, что он может пройти в Португалии на трассе «Портиман» в Алгарве.

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Источник: Гран-при Португалии заменит этап в Китае в календаре сезона-2023 Формулы-1
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