Гран-при Китая Формулы-1 официально отменён

Гран-при Китая Формулы-1 в следующем сезоне чемпионата не состоится. Об этом официально информирует пресс-служба Формулы-1.



Сообщается, что такое решение связано с непростой ситуацией в Поднебесной с коронавирусом и с сопутствующими этому сложностями. Напомним, согласно действующим китайским правовым нормативам любой человек, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным. Такое положение дел создавало бы проблемы для гонщиков и персонала команд.

В пресс-службе Формулы-1 также сообщили, что в настоящий момент рассматриваются варианты замены китайского этапа. Ранее говорилось, что он может пройти в Португалии на трассе «Портиман» в Алгарве.