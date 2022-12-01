Источник: Гран-при Португалии заменит этап в Китае в календаре сезона-2023 Формулы-1

Гран-при Португалии заменит Гран-при Китая в календаре чемпионата Формулы-1 сезона-2023, сообщил в своих социальных сетях португальский комментатор Формулы-1 Жоао Карлос Кошта.
«В скором времени будет принято решение о замене Гран-при Китая на этап в Португалии. Не хватает мелких деталей, которые должны быть утверждены на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту, который пройдёт 9 декабря в Болонье. Португальские фанаты, какой прекрасный рождественский подарок!» — написал Кошта в своих социальных сетях.
В последний раз этап в Шанхае состоялся в 2019 году. Гонка в 2023 году должна была пройти в апреле.
Руководство Формулы-1 приняло решение об отмене гонки в Китае из-за политики Поднебесной в отношении коронавируса – Пекин не желает смягчать карантинные мероприятия для гонщиков и персонала, в случае если кто-то из них будет заражён. Согласно действующим китайским правовым нормативам, любой, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным.
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