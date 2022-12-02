Чедвик хочет использовать IndyNXT как трамплин для перехода в Ф-3 или Ф-2

Британская гонщица Джейми Чедвик рассказала о своих карьерных планах.



«Мои цели по-прежнему не изменились. Я хочу выступать в IndyCar, но в конечном счёте моя цель — Формула-1. Но об этом говорилось много раз, и мне нужно многого добиться, чтобы получить свой шанс. Поэтому сейчас IndyLights будет лучшим вариантом. Если я там добьюсь успеха, то это даст мне шанс получить хорошее место, что-то вроде Формулы-2 или Формулы-3.



Мой карьерный путь никогда не был традиционным, так что это вариант, который я рассматриваю.



Сейчас моя цель — принять участие в тренировке Формулы-1. И переход в IndyNXT — большой шаг вперёд в сравнении с тем, где я была в W Series. Надеюсь, что это позволит мне приблизиться к своей цели», — приводит слова Чедвик Mirror.

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