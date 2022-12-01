Трёхкратная чемпионка W Series продолжит карьеру в США

Британская гонщица Джейми Чедвик подписала контракт с командой INDY NXT «Андретти», сообщает пресс-служба «Уильямса». Трёхкратная чемпионка W Series станет первой женщиной за 13-летнюю историю серии, выступающей в чемпионате на постоянной основе.



«Я очень рада, что в следующем году смогу выступить в INDY NXT. Это отличная возможность провести много времени за рулём, продолжив своё развитие. Выступления за «Андретти» станут невероятным опытом, так что я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в США. Хотелось бы отдельно поблагодарить «Уильямс» за поддержку, которую они мне оказывали с момента поступления в их академию в 2019 году», — приводит слова Джейми Чедвик пресс-служба «Уильямса».



Новый сезон INDY NXT, ранее известной как Indy Lights, стартует 5 марта на уличной трассе в Сент-Питерсберге.