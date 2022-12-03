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Босс «Макларена»: сезон не был скучным, несмотря на доминирование Ферстаппена

Босс «Макларена»: сезон не был скучным, несмотря на доминирование Ферстаппена
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Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что доминирование пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не сделало сезон Формулы-1 скучнее.

«Гонки стали лучше. Некоторые были обеспокоены, что все машины будут выглядеть одинаково, но нет, есть много разных концепций. Правила всегда нуждаются в доработке, но всё идёт хорошо, сезон получился захватывающим. Несмотря на доминирование Ферстаппена, сезон не был скучным. Гонки были очень интересными.

Что касается нас, то мы многому научились. Были и взлёты, и падения. «Макларен» был не так хорош, как в прошлом году, но стал надёжнее. Пит-стопы тоже стали лучше, мы многому научились. Надежды на следующий год», — приводит слова Брауна Motorsport.

Макс Ферстаппен в минувшем сезоне во второй раз подряд стал чемпионом мира.

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