Босс «Макларена»: сезон не был скучным, несмотря на доминирование Ферстаппена

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что доминирование пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не сделало сезон Формулы-1 скучнее.



«Гонки стали лучше. Некоторые были обеспокоены, что все машины будут выглядеть одинаково, но нет, есть много разных концепций. Правила всегда нуждаются в доработке, но всё идёт хорошо, сезон получился захватывающим. Несмотря на доминирование Ферстаппена, сезон не был скучным. Гонки были очень интересными.



Что касается нас, то мы многому научились. Были и взлёты, и падения. «Макларен» был не так хорош, как в прошлом году, но стал надёжнее. Пит-стопы тоже стали лучше, мы многому научились. Надежды на следующий год», — приводит слова Брауна Motorsport.



Макс Ферстаппен в минувшем сезоне во второй раз подряд стал чемпионом мира.