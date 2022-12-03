Култхард: нужно быть полным идиотом, чтобы отрицать талант Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал успехи гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и призвал не обесценивать его умения.



«Точно так же, как Льюис Хэмилтон не должен выигрывать чемпионат девять раз, чтобы считаться одним из величайших пилотов, так и Ферстаппен и без третьего титула должен считаться одним из лучших в своём деле. Макс уже сейчас входит в число великих. Нужно было полным идиотом, чтобы не признавать его талант и объяснять успех Ферстаппена только хорошей машиной. Никто из напарников не может с ним конкурировать. Это просто машина для побед, невероятный пилот, и ему плевать, что будут говорить другие», — приводит слова Култхарда Formule1.



В минувшем сезоне Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира. Его напарник Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.