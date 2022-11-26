Что может остановить Ферстаппена и «Ред Булл»? Есть как минимум 4 причины

Сезон-2022 Формулы-1 получился достаточно эпохальным событием — мы стали свидетелями невероятного доминирования команды «Ред Булл», одержавшей 17 побед за год, 15 из которых достались Максу Ферстаппену. Тем самым голландец установил новый рекорд по количеству выигранных гонок за сезон. В отличие от сезона-2021, где титул был выигран голландцем в упорной борьбе, в нынешнем Макс стал чемпионом мира досрочно, ещё за четыре гонки до конца, да и «Ред Булл» отметился досрочным титулом.

Учитывая, что в ближайшие годы серьёзной смены регламента не ожидается, стоит ждать очередную эпоху в Формуле-1 — на этот раз доминирования «Ред Булл» и Ферстаппена. Но так ли всё однозначно? Давайте попробуем разобраться, что может остановить Ферстаппена и «Ред Булл» от нескольких лет постоянных побед и титулов.

Регламент и штраф способны замедлить доминаторов

И начать стоит с самого простого: действующего регламента. Да, в ближайшее время не ожидается серьёзных перемен в правилах, однако нынешний регламент подразумевает для команд не только возможность зарабатывать благодаря финансовым правилам, но и сокращать отставание от соперников впереди за счёт распределения часов работы в аэродинамической трубе.

Согласно нынешним правилам лидер, которым является «Ред Булл», получает меньшее количество разрешённого времени на работу над аэродинамикой машины, что существенно увеличивает шансы на ошибки при проектировании и банально ограничивает команду в некоторых действиях. Добавим к этому ещё и штраф в 10 процентов времени в аэродинамической трубе, и получается, что у «Ред Булл» в следующем году будет намного меньше времени на работу над важнейшей составляющей болида, чем у соперников из «Феррари» и «Мерседеса».

Даст ли это мгновенный эффект, пока сказать сложно: во-первых, преимущество соперников австрийской команды будет наращиваться постепенно в ходе сезона, а во-вторых, никто не исключает человеческий фактор — меньшее время на проверку тех или иных идей в аэродинамической трубе не означает, что эффективность работы Эдриана Ньюи и его технической бригады непременно снизится. Тем не менее это правило вполне может сказаться на результатах «Ред Булл» как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Максу может наскучить побеждать

Не стоит исключать и возможную потерю мотивации Ферстаппеном. Да, в этом сезоне Макс в очередной раз доказал, что он на все сто процентов сосредоточен на гонках, причём даже в те моменты, когда титул уже не стоит на кону. Однако Макс ещё молод, и никто из гонщиков не застрахован от взлётов и падений в вопросе психологической и спортивной формы. Кто бы мог пару-тройку лет назад подумать, что пилот, которого называли будущим чемпионом мира, покинет чемпионат после двух неудачных лет в «Макларене»?

Да, Ферстаппен не так требователен к технике, как большинство его соперников, однако психология даже сложнее, чем гидроаэродинамика, и от провалов по той или иной причине никто не застрахован. Никто не знает, в какой момент Макс пресытится победами, и пресытится ли вообще. Однако, судя по его более ранним интервью, погоня за рекордами Ферстаппену не особо интересна. Так что остаётся лишь мотивация в победах и титулах, но и это может быстро надоесть пилоту, который с 17 лет находится в центре внимания в паддоке Формулы-1. Даже несмотря на то, что Ферстаппен является едва ли не самым талантливым пилотом XXI века, психологический момент может негативно сказаться на голландце и сбить его с победного курса, на котором он находится.

Соперники не дремлют

Не стоит забывать и о соперниках Макса — тот же «Мерседес» после такого неудачного сезона готов продать души Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона, чтобы вернуться к победам. И, как показала концовка этого сезона, немецкий коллектив не так и далеко от того, чтобы вновь найти верную тропу. В совокупности с теми деталями регламента, о которых мы говорили выше, это в какой-то момент вполне может дать Хэмилтону и Расселлу быстрейшую машину пелотона. Один раз в такой ситуации Максу уже удалось выиграть титул, но сможет ли он это сделать во второй раз — большой вопрос.



Если вернуться к технической составляющей, стоит понимать, что у любого болида есть свой потолок развития. И даже при всей любви Эдриана Ньюи к «сталинкам» или, если угодно, «хайфлэтам» пока сложно сказать, какая из машин лидирующей группы раньше окажется в тупиковой ветви развития. То есть попросту дойдёт до той стадии, когда обновления уже не будут приносить желаемого результата.

Итог

Да, многое сейчас говорит о том, что в Формуле-1 наступила эпоха Ферстаппена и продлится она не один год. Однако не стоит быть уверенными в этом на сто процентов. Макс почти наверняка будет в числе одних из главных претендентов на титул вплоть до окончания текущего контракта с «Ред Булл» в 2028 году, однако сможет ли он выиграть все эти титулы? В этом есть большие сомнения. И именно это делает нынешнюю эру Формулы-1 особенно интересной — в отличие от эпох Шумахера, Феттеля и Хэмилтона. Если в те времена поражение главного доминатора Формулы-1 было сюрпризом, то сейчас оно таковым не станет — как минимум потому, что у этого поражения будет несколько десятков объяснений.