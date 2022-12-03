«Он потерял шансы на титул раньше». Ферстаппен не согласился со словами Леклера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с утверждением пилота «Феррари» Шарля Леклера, что он потерял все шансы на титул на Гран-при Бельгии.



«В Бельгии всё было правильно и встало на свои места. Иногда бывают такие уикенды, когда всё складывается правильно. Мы были там невероятно конкурентоспособными.



Леклер сказал, что окончательно потерял шансы на титул в тот уикенд? Думаю, это случилось ещё на Гран-при Франции. С таким отставанием им было уже трудно вернуться в борьбу. Даже если бы я приезжал к финишу вторым или третьим, «Феррари» было бы трудно выиграть все гонки с того момента», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.



Напомним, Ферстаппен стал во второй раз чемпионом мира досрочно, на Гран-при Японии.