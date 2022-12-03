«Он потерял шансы на титул раньше». Ферстаппен не согласился со словами Леклера
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с утверждением пилота «Феррари» Шарля Леклера, что он потерял все шансы на титул на Гран-при Бельгии.
«В Бельгии всё было правильно и встало на свои места. Иногда бывают такие уикенды, когда всё складывается правильно. Мы были там невероятно конкурентоспособными.
Леклер сказал, что окончательно потерял шансы на титул в тот уикенд? Думаю, это случилось ещё на Гран-при Франции. С таким отставанием им было уже трудно вернуться в борьбу. Даже если бы я приезжал к финишу вторым или третьим, «Феррари» было бы трудно выиграть все гонки с того момента», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
Напомним, Ферстаппен стал во второй раз чемпионом мира досрочно, на Гран-при Японии.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
23:00
-
21:58
-
21:53
-
20:54
-
20:01
-
18:59
-
18:51
-
17:47
-
17:42
-
16:22
-
15:25
-
14:55
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
12:35
-
11:45
-
11:25
-
10:38
-
09:55
-
09:30
-
00:53
-
00:49
- 2 декабря 2022
-
23:59
-
23:54
-
22:58
-
22:01
-
20:59
-
19:50
-
19:46
-
18:56
-
18:52
-
17:44
-
17:30
-
16:56
Партнерский контент