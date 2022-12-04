Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Магнуссен: знаю, каково сейчас Мику Шумахеру, но я сам дважды возвращался в Формулу-1

Магнуссен: знаю, каково сейчас Мику Шумахеру, но я сам дважды возвращался в Формулу-1
Комментарии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил шансы своего экс-напарника Мика Шумахера вернуться в Формулу-1 в будущих сезонах.

«Я точно знаю, каково сейчас Мику Шумахеру в подобной ситуации. Но я сам дважды возвращался в Формулу-1. И мой пример должен показывать, что не стоит заранее загадывать. Никогда не говори никогда, в Формуле-1 может многое измениться. У пилота всегда есть мотивация.

Что сейчас делать Шумахеру? Продолжать тренироваться и придерживаться позитивного настроя. Ну и оставаться поближе к Формуле-1. Я думаю, мы его ещё здесь увидим», — приводит слова Магнуссена GP Today.

В сезоне-2023 Нико Хюлькенберг станет боевым пилотом «Хааса» и заменит Мика Шумахера, который, в свою очередь, в следующем году может стать резервистом «Мерседеса».

Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1? Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022