Магнуссен: знаю, каково сейчас Мику Шумахеру, но я сам дважды возвращался в Формулу-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил шансы своего экс-напарника Мика Шумахера вернуться в Формулу-1 в будущих сезонах.



«Я точно знаю, каково сейчас Мику Шумахеру в подобной ситуации. Но я сам дважды возвращался в Формулу-1. И мой пример должен показывать, что не стоит заранее загадывать. Никогда не говори никогда, в Формуле-1 может многое измениться. У пилота всегда есть мотивация.



Что сейчас делать Шумахеру? Продолжать тренироваться и придерживаться позитивного настроя. Ну и оставаться поближе к Формуле-1. Я думаю, мы его ещё здесь увидим», — приводит слова Магнуссена GP Today.



В сезоне-2023 Нико Хюлькенберг станет боевым пилотом «Хааса» и заменит Мика Шумахера, который, в свою очередь, в следующем году может стать резервистом «Мерседеса».