«Зверь на трассе». Култхард — о Ферстаппене

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о голландском гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.



«Никто из его товарищей по команде не смог сравниться с ним. Макс – зверь на трассе, которому наплевать на то, что говорят другие. Он невероятный», — приводит слова Култхарда GrandPX.news.

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона он набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, Шарль Леклер из «Феррари», набрал 308 баллов.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: