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Култхард: эра Ферстаппена может закончиться 2 титулами, но он останется отличным гонщиком

Култхард: эра Ферстаппена может закончиться 2 титулами, но он останется отличным гонщиком
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард в очередной раз высказался о достижениях действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Эра Ферстаппена вполне может ограничиться всего двумя титулами, но не потому, что он перестанет быть блестящим гонщиком. Он им как раз таки остаётся в любом случае. Просто может случиться так, что в ближайшие сезоны у него не будет болида, который способен выиграть титул. Нельзя быть уверенным в этом заранее.

Хэмилтон тоже вполне мог быть девятикратным чемпионом, а не семикратным, но в то же время у него зачастую были отличные машины. В отличие, например, от Фернандо Алонсо. У Фернандо могло быть больше двух титулов, но его решения привели его к «Астон Мартин», где шансы на третий титул будут не очень высокими», — приводит слова Култхарда GP Today.

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