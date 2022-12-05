«В 2023-м точно ничего не изменится». Тост — о будущем «Альфа Таури» после смерти Матешица

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о перспективах существования команды после смерти основателя и владельца Red Bull Дитриха Матешица.



«Посмотрим, как дальше будут развиваться дела у нас и «Ред Булл» в Формуле-1, но в 2023 году точно ничего не изменится. Что касается того, что будет дальше — вопрос пока открыт», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.



Напомним, по итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла лишь девятое место в Кубке конструкторов, опередив только «Уильямс».



Матешиц принял неизлечимую болезнь и отказался от интенсивного лечения, предпочтя проводить время в доме у озера. Дитрих не хотел возвращаться в клинику и перебрался в дом, который приобрёл несколько лет назад. Дом с видом на озеро располагался на берегу и был окружён лесом. Неподалёку находится отель, откуда Матешицу привозили еду.



Напомним, Матешиц скончался 22 октября в своём доме у Вольфгангзее.