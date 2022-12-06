Вольф заявил, что новый болид «Мерседеса» выглядит как нынешний

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда изменила концепцию болида на следующий сезон, однако внешне он останется примерно тем же, что и в 2022 году.



«Недавно я зашёл в аэродинамическую трубу и говорю: «Эта штука выглядит точно так же, как машина этого года. Но мне ответили: «Внизу всё совсем по-другому. Речь идёт о воздушном потоке, распределении веса, аэродинамической карте.

В середине года наша машина претерпела кардинальные изменения — мы изменили концепцию, но на кузове ничего не было заметно. Думаю, концепция узких боковых понтонов скорее походит на отвлекающий манёвр. В последний раз, когда я видел болид в аэродинамической трубе, он был полон сюрпризов, и мне сказали, что машина будет отличаться», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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