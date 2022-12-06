Шварцман объяснил, почему не смог выиграть Формулу-2 в сезоне-2021

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, почему он не смог стать победителем Формулы-2 в сезоне-2021.
«Конечно, титул в 2021-м мне бы сильно помог, однако по некоторым причинам нам не удалось собрать всё воедино, в то время как Пиастри провёл идеальный сезон. Да, второе место, позади новичка, на пользу не пошло, но нельзя сказать, что я был неконкурентоспособен — просто слишком много вещей пошло не так в решающие моменты. Нужно усвоить этот урок. Впрочем, сейчас я предпочитаю концентрироваться на своём настоящем и будущем», — приводит слова Шварцмана Autosprint.
По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
Роберта Шварцмана ткнули тортом в его день рождения:
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