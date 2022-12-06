«Мы должны оставаться единым целым». Перес прокомментировал конфликт с Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, что его конфликт с Максом Ферстаппеном в конце сезона-2022 никак не отразится на команде в будущем.

«Для меня это произошло так давно, что уже не имеет никакого значения. Это был чертовски удачный год для «Ред Булл. Не хочу, чтобы такие ситуации лишали удовольствия кого-либо из парней в моей команде.



На мне и Максе теперь лежит очень большая ответственность за то, чтобы эта единая команда продолжала развиваться», — приводит слова Переса GPblog.

По итогам сезона Серхио Перес занял третье место в личном зачёте, уступив Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру.

Путешествие Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на болиде Ф-1: