«Мы должны оставаться единым целым». Перес прокомментировал конфликт с Ферстаппеном
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, что его конфликт с Максом Ферстаппеном в конце сезона-2022 никак не отразится на команде в будущем.
«Для меня это произошло так давно, что уже не имеет никакого значения. Это был чертовски удачный год для «Ред Булл. Не хочу, чтобы такие ситуации лишали удовольствия кого-либо из парней в моей команде.
На мне и Максе теперь лежит очень большая ответственность за то, чтобы эта единая команда продолжала развиваться», — приводит слова Переса GPblog.
По итогам сезона Серхио Перес занял третье место в личном зачёте, уступив Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру.
Путешествие Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на болиде Ф-1:
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