Мик Шумахер объяснил причины своих проблемы на старте сезона-2022

Бывший пилот «Хааса» немец Мик Шумахер высказался о датчанине Кевине Магнуссене, с которым он выступал в американской команде, а также рассказал о причинах неудач в начале сезона-2022.



«Кевин начинал этот сезон без особых ожиданий. Ему было нечего терять, а мне, наоборот, было. Оглядываясь назад, понимаю, что мой подход, вероятно, был неправильным. Вначале у нас была путаница с настройками автомобиля, хотя мы довольно быстро разобрались и приняли правильные решения. Мы снова начали с нуля. Начиная с Гран-при Канады, у меня была машина, которая мне подходила, и мы постоянно совершенствовали её. А в Сильверстоуне я впервые смог показать, что чувствую себя в болиде комфортнее. В какой-то момент Кевин тоже переключился на мои настройки.



Что было так не так раньше? В автомобиле была одна деталь, не хочу вдаваться в подробности, но она связана с передней осью. На бумаге всё выглядело хорошо, но в машине чувствовалось, что есть что-то не то. Не было постоянства. Потом мы устранили эту проблему, и с тех пор дела пошли намного лучше», — приводит слова Шумахера издание Auto Motor und Sport.

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