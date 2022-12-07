Йос Ферстаппен: Формула-1 стала в последнее время слишком политизированной

Голландский экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о своих периодических выступлениях в раллийных гонках.



«Макс поддерживает связь со мной, шлёт мне сообщения. Я делаю это для себя. Это чистый спорт, в то время, как Формула-1 стала в последнее время слишком политизированной», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPFans.



Напомним, в 2022 году Ферстаппен-старший дебютировал в гонках WRC, приняв участие в Ралли Бельгии. НЕ так давно Йос принимал участие в другом ралли в Бельгии и быы близок к финишу на подиуме, однако из-за аварии откатился в четвёртый десяток.



Макс Ферстаппен в сезоне-2022 во второй раз подряд стал чемпионом Формулы-1.