В Формуле-1 планируют сократить зоны DRS в сезоне-2023

Технический директор ФИА Николас Томбасис сообщил, что Федерация планирует изменить зоны DRS в следующем сезоне.
«На некоторых трассах нам, вероятно, придётся сократить зоны DRS. Мы не хотели бы, чтобы обгоны становились неизбежными или слишком лёгкими. Должна быть борьба. Если обгон происходит слишком быстро, а машина приближается к сопернику, обходит его. а затем легко уезжает вдаль, то это даже хуже, чем борьба без обгона. Нам необходимо найти правильный баланс», — приводит слова Николаса Томбасиса Autosport.
Напомним, ранее сообщалось, что с 2024 года ФИА планирует внести изменения в правила активации подвижного крыла — активировать DRS можно будет уже на втором, а не на третьем круге после старта или рестарта, а опробовать данные изменения планируют в спринтерских гонках в следующем сезоне.
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