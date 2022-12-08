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ФИА официально запретила переднее крыло «Мерседеса» с разделителями воздушного потока

ФИА официально запретила переднее крыло «Мерседеса» с разделителями воздушного потока
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Международная автомобильная федерация официально запретила использование технического решения, представленного командой «Мерседес» перед Гран-при США, сообщает Motorsport.

На прошедшем в Болонье заседании Всемирного совета по автоспорту ФИА утвердила поправку в регламенте, которая запрещает добавлять разделители воздушного потока на переднее крыло по механическим, конструктивным или измерительным причинам.

Напомним, «Мерседес» представил новинку перед гонкой в Остине, однако из-за опасений протестов команда так и не использовала данное решение в официальных сессиях Гран-при.

На обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.

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